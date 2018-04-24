Крупнейшая криптовалютная биржа Binance опровергла слухи о возможном добавлении долларовых торговых пар и назвала их фейком. Представитель биржи в электронном письме адресованном Bloomberg, заявил, что все эти слухи являются только слухами.

Тем не менее, Binance предлагает пары с USDT, которая привязана к доллару США, сообщает Altcoin .

Большинству пользователей Binance, для того чтобы начать работать на бирже необходимо вначале приобрести криптовалюту на местных обменниках или биржах. Несмотря на сложность процесса, биржа является не только самой большой по объемам торгов, но и самой безопасной на данный момент.