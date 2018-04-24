Исследователи из компании Peckshield проанализировали «аномальные торговые активности с токенами BEC» на криптобирже OKex в воскресенье, 22 апреля, и пришли к выводу, что площадка подверглась атаке хакеров. Воспользовавшись уязвимостью в системе смарт-контрактов batchOverflow, они смогли вывести 8 вигинтиллионов токенов BeautyChain.

По словам экспертов, кроме OKex, под угрозой оказались еще более десяти пользователей смарт-контрактов ERC20 с выявленной уязвимостью batchOverflow, сообщает Anycoin .

«Уязвимая функция находится в batchTransfer. Локальная переменная ammount вычисляется как сумма cnt и _value. Второй параметр, _value, может быть произвольным 256-битным целым числом, например, 0x8000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000 (число с 63 нулями). Имея два _receivers, переданных в batchTransfer (), такое огромное значение может переполнить amount и приравнять это значение к нулю. При обнулении суммы хакер может пройти проверки на работоспособность в строках 258-259 и сделать вычитание в строке 261 неактуальным… Далее самое интересное: на баланс двух _receivers может быть переведена вся эта огромная сумма, которая без малейших затрат попадет в карман злоумышленнику!», - поясняют специалисты Peckshield.