Сайт Министерства энергетики и угольной промышленности Украины подвергся хакерской атаке. Неизвестный, скрывающийся под ником X~zakaria, требует за разблокировку 0,1 биткоина или около 60 тысяч рублей. На выплату выкупа заинтересованным лицам осталось около 7 часов, иначе все файлы будут удалены.

«Все важные файлы сайта зашифрованы. Многие из ваших .php, .css, .js и других файлов больше недоступны, поскольку они были зашифрованы. Возможно, вы заняты поиском способа восстановить свои файлы, но не тратьте свое время! Никто не может расшифровать ваши файлы без нашей специальной службы дешифрования», — говорится в сообщении хакера.

Как сообщает Hi-Tech Mail.Ru , X~zakaria гарантирует восстановление файлов в случае перевода указанной суммы на кошелек (пока он пуст), оплата выкупа принимается только в биткоинах. Хакер также разместил на сайте ссылку на статью о биткоине в Википедии, видимо, чтобы помочь министерству правильно выполнить перевод.