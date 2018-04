Стабильный рост количества клиентов и партнеров Compass Plus в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также стремительное развитие платежной индустрии в странах Азии стали решающими факторами при выборе площадки для проведения столь значимого для Компании мероприятия. В формате панельных дискуссий и презентаций участники iT²UG 2018 – представители международных и национальных платежных систем, банков, процессинговых компаний, агрегаторов платежных сервисов, экспертов в сфере цифровой безопасности и коммуникаций – активно обменивались накопленным опытом, обсуждали ключевые тренды финансовой индустрии, инновационные платежные сервисы, а также реализованные проекты и бизнес-идеи.





Конференция символично стартовала с презентации международной платежной системы UnionPay, в которой Сергей Ершов, директор по технической поддержке, рассказал о развитии платежной индустрии Китая и достижениях UnionPay в сфере бесконтактных и мобильных платежей. Продолжил выступления представителей платежных систем Игорь Волков, директор по технологиям Mastercard Европа, который отметил, что первая платежная карта была выпущена на территории Китая в далеком 1981 году под брендом MasterСard, а также обозначил тренды и обрисовал текущую ситуацию на рынке платежей и розничных банковских услуг с учетом новых игроков – стартапов и финтех-компаний. Завершил выступления платежных систем Максим Завгородний, директор операционно-технологического департамента НСПК, своей презентацией, посвященной появлению, эволюции и перспективным направлениям развития молодой российской платежной системы «Мир»: «Отмечу, что Compass Plus – один из самых динамичных вендоров процессинговых решений, партнер платежной системы „Мир“. Многие наши инновационные проекты быстро находят поддержку у Compass Plus, среди них Mir Accept 2.0, платформа мобильных платежей, Samsung Pay и многие другие. Compass Plus быстро реализовала поддержку бесконтактных карт „Мир“. Приятно осознавать, что программными продуктами компании Compass Plus пользуются во многих зарубежных странах. Перспективным и взаимовыгодным видится сотрудничество Compass Plus и НСПК с целью продвижения российских технологий за рубеж, например прием карт „Мир“ в сети ТРР или банков, работающих на продуктах Compass Plus».

Об универсальном интеграционном инструменте – UDPI, разработанном Compass Plus для быстрой реализации проектов, что особенно актуально в эпоху Agile, и различных бизнес-кейсах его использования рассказал Николай Станченко, директор дирекции развития технологий МультиКарты, крупнейшей процессинговой компании в России. Опытом ведения проектов, реализованных на базе технологий Compass Plus, поделились и другие клиенты: Сергей Скрипка, начальник процессингового центра одного из крупнейших региональных банков России – банка «Центр-инвест», выступил с презентацией о комплексном сотрудничестве с вузами и проекте по выпуску кампусных карт, обеспечивающих функциональность платежного инструмента, пропуска в университет, доступа к библиотеке и проездного билета. В свою очередь, представители Compass Plus рассказали о перспективных разработках и планах развития программных продуктов TranzWare/TranzAxis, а также о таком интересном и популярном на рынке карточном продукте, как карта рассрочки, которая была внедрена во многих банках – клиентах Компании на базе модуля рассрочки и финансовых схем, реализованных в TranzWare.

В заключение первого дня рабочей программы iT²UG 2018 состоялась панельная дискуссия на тему «Перспективные платежные инструменты», участие в которой приняли Павел Ефремов, председатель правления банка «Нейва», Артем Касабов, вице-президент Московского Кредитного Банка, Игорь Волков, директор по технологиям Mastercard Европа, а также представители Compass Plus – Михаил Юрченко, ассоциированный вице-президент и региональный директор по развитию бизнеса, и Андрей Чирков, врио генерального директора Compass Plus, выступивший в качестве модератора дискуссии. Участники обсудили такие актуальные для рынка темы, как применение различных платежных технологий (QR-платежи, мобильные платежные сервисы, некарточные платежи), технология блокчейн и использование криптовалюты в качестве средства платежа, а также новая платежная директива PSD 2.0 и ее влияние на банковский бизнес. Последняя тема вызвала особый интерес у аудитории, которая пришла к выводу, что законодательное требование открыть API поможет не столько перспективным стартапам, которые и так находят себе банк-партнер, сколько IT-гигантам (социальные сети, производители телефонови т. д.), которые уже располагают клиентской базой и заинтересованы в ее дополнительной монетизации. В этой ситуации высока вероятность, что произойдет еще большая концентрация банковского рынка за счет исчезновения мелких и средних банков, которые не интересны крупным игрокам как партнеры.

Во второй день форума опытом реализации проектов и взаимодействия с Compass Plus поделились представители компаний-клиентов: «Объединенная расчетная система» – компании-агрегатора платежных сервисов, объединяющего банкоматы, пункты выдачи наличных и приема платежей различных банков, IT Consultans Limited – лидера на рынке процессинговых услуг в Бангладеш, Nabil Bank – первого в истории Непала частного банка, а также Mutual Trust Bank – динамично развивающегося банка Бангладеш. «Недавно наш банк мигрировал на решения Compass Plus, и мы в полной мере удовлетворены нашим выбором. Мы высоко ценим содействие и поддержку, оказываемые Compass Plus», – заявил Мохаммад Анвар Хоссейн (Mohammad Anwar Hossain), старший вице-президент и директор по карточному бизнесу, Mutual Trust Bank. Партнеры компании продолжили рабочую программу второго дня iT2UG 2018, дополнив ее интересными для профессионалов платежной индустрии докладами. В этом году партнерами мероприятия стали платежные системы Masterсard, UnionPay International, «Мир», компании Ingenico, Gemalto, INPAS, «ФинCтрим», «Дельта-Системы», «Алиот», Infogram Telemedia, SMS Traffic, MM Systems.

Завершила рабочую программу форума панельная дискуссия, посвященная современным методам проектного управления. Участники обсудили различные практики ведения проектов, в т. ч. Agile-подход, а также технологию Scrum, которая сегодня является одной из наиболее популярных методологий разработки ПО, и пришли к выводу, что наибольший эффект можно получить при комбинировании практик Waterfall, Agile и Scrum – в зависимости от специфики проекта.

В этот же день гостей форума ожидал праздничный гала-ужин, на котором прошла традиционная церемония награждения клиентов, достигших особых успехов в совместных с Compass Plus проектах. На следующий день для участников iT2UG 2018 была организована экскурсия в Наньшань – современный эколого-туристический комплекс, крупнейший в Азии центр буддизма. Прекрасный парк с яркой тропической растительностью, который раскинулся на берегу Южно-Китайского моря у подножия горы Наньшань, вобрал в себя элементы буддийской культуры, народных китайских обычаев, древних памятников и объектов современности. Внимание участников экскурсии было приковано к главной достопримечательности комплекса – скульптуре трёхликой богини милосердия Гуаньинь, которая считается одной из самых высоких статуй в мире.

Неоднократно отмечая мощный синергетический эффект мероприятия, участники iT2UG 2018 сошлись во мнении, что форум прошел с большим успехом. «Поистине замечательное мероприятие, которое дает возможность узнать больше об инновациях и инициативах платежной индустрии, позволяет расширить свой бизнес. Удачно подобрано место проведения – не случайно великолепный остров Хайнань называют „Китайскими Гавайями“», – поделился впечатлениями Бинайа Кумар Реджми (Binaya Kumar Regmi), заместитель генерального директора, Nabil Bank.

Спасибо всем нашим клиентам и партнерам, до новых встреч!

Источник: Compass Plus