Ожидаем позитивного открытия российского рынка вследствие роста на 0,3%–2,5% фьючерсов на мировые фондовые индексы и MSCI развивающиеся рынки. При этом, фондовый рынок продолжит рост благодаря заявлению министра финансов США о том, что «Русал» может быть выведен из санкционного SDN-списка при условии потери контроля над компанией главного акционера. Российские инвесторы восприняли заявление как возможность избежать российским компаниям дополнительных санкций, что будет сигналом к возврату иностранных инвесторов на российский рынок. Рубль несущественно укрепится к доллару из-за налоговых платежей в среду и росту североморской нефти Brent до $75,1 за баррель, которая последний раз на таких отметках была в ноябре 2014 года. Участники рынка нефти обеспокоены тем, что сирийские антиправительственные боевики хотят образовать автономную область на юге Сирии, плюс есть нестабильность в политических круга Йемена, Ливии, многие ждут возобновления санкций США против Ирана. Таким образом, геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, где добывается основной объем нефти в мире, приводит к росту ее стоимости. Кроме того, учитывая доклад ОПЕК об эффективном исполнении сделки ОПЕК «плюс», в ходе которой снизился избыток предложения нефти на мировом рынке, инвесторы стараются заключать контракты сейчас, что толкает нефтяные цены к новым вершинам.

Тем временем американские казначейские 10-летние гособлигации почти достигли отметки в 3% вследствие ожидания инвесторами усиления инфляционного давления на экономику США из-за роста цен на сырьевые товары. Однако вероятность увеличения верхнего уровня процентной ставки ФРС США на 25 б.п. до 2% по итогам заседания FOMC в мае остается в районе 32% при том, что в июне составляет 63%. На этом фоне доходность по еврооблигациям развивающихся стран также возрастет.