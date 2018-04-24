В России существует большой запас прочности с точки зрения сбалансированности бюджета при текущих ценах на нефть, считает глава банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов.



«Хотелось бы, чтобы ЦБ оценил (при принятии решения о величине ключевой ставки в дальнейшем) всю совокупность событий. Понятно, что они очень осторожны и хотят подстраховаться так, чтобы снижение ставки шло неуклонно и не сопровождалось движениями в противоположенном направлении. Но все-таки две недели спустя введения пакета санкций мы видим, что влияние его было ограниченным», — сказал Задорнов в интервью телеканалу «Россия-24», передает «Прайм».

«С точки зрения курса, сбалансированности бюджета, цен на нефть — есть достаточно большой запас прочности, который, с моей точки зрения, не снимает, не убирает этот тренд по снижению ставки», — добавил он.

Более того, исходя из слов Задорнова, если Банк России продолжит тактику дальнейшего снижения ставки, это придаст уверенности рынку. «И как раз, мне кажется, если бы Центральный банк пошел бы на небольшое, но дальнейшее снижение ставки, это дало бы элемент уверенности всем экономическим агентам, что политика денежных властей — она неизменна», — указал глава банка.

«Я думаю, что пока после апрельского шока инфляция будет находиться в пределах 3%, может, трех с небольшим на конец 2018 года», — отметил он.

В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, «Группа ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал», Виктор Вексельберг и его группа «Ренова», а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.

В прошлом году Банк России снижал ставку шесть раз, суммарно на 2,25 процентного пункта. Затем, в феврале ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 7,5% годовых, а на заседании 23 марта — еще на 0,25 процентного пункта, до 7,25%, и дал сигнал, что перейдет к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году.

Ближайшее заседание совета директоров регулятора, которое рассмотрит процентную политику, состоится в пятницу, 27 апреля.