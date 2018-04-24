Предлагаемый Центром стратегических разработок (ЦСР) бюджетный маневр позволит добиться в ближайшие годы дополнительного прироста национальной экономики на 0,5% ВВП в год. Об этом пишет глава ЦСР, бывший министр финансов России Алексей Кудрин в статье, опубликованной во вторник в газете «Коммерсант» .



«Чего мы сможем добиться с помощью бюджетного маневра? По расчетам ЦСР, уже в течение первых трех — пяти лет — небольшой срок для такой крупной экономики, как наша, — это изменение политики позволит добиться дополнительного прироста национальной экономики в 0,5% ВВП ежегодно», — пишет Кудрин. По его прогнозу, сохранение стратегии позволит достичь ежегодной добавки к экономическому росту уже в 1% ВВП, а при дополнительных институциональных преобразованиях в этой сфере прирост может составить до 1,5%.

«Наши подсчеты показывают, что без повышения налогов можно произвести перераспределение средств бюджета, а именно постепенно, в течение шести лет, повысить на 2,3 процентного пункта (п. п.) ВВП расходы бюджета на три направления: образование (0,9 п. п. ВВП), здравоохранение (0,9 п. п. ВВП) и инфраструктуру (0,5 п. п. ВВП)», — подчеркивает Кудрин.

Именно эти направления расходования бюджетных средств позволяют экономике расти быстрее, уточняет он. «Квалифицированные и здоровые работники трудятся производительнее. По добротным дорогам грузы доставляются быстрее и с меньшими расходами, что ускоряет оборот товаров и услуг, подстегивает строительство», — объясняет экономист, отмечая, что в последние годы доля этих расходов в ВВП была недостаточной.

«Сегодня мы тратим на образование, здравоохранение и инфраструктуру около 11% ВВП в год, тогда как, например, в Европе средний уровень этих трат давно составляет 13,5—14%», — отмечает Кудрин. По его мнению, более эффективное расходование средств не позволило бы добиться качественного прорыва, а в лучшем случае позволило бы добиться лишь точечных улучшений.

Такой бюджетный маневр, по словам Кудрина, в реальном выражении означает рост профильных государственных расходов к 2024 году на 60—70%.

«Станет возможным переход от латания дыр к развитию. Более того, системное увеличение госрасходов будет стимулировать бизнес к активному наращиванию собственных инвестиций в эти сферы — как в сотрудничестве с государством, так и самостоятельно. Будет еще больше дорог, портов, жилья, школ и больниц. Все это обеспечит и доступность, и более высокое качество благ для граждан, а значит, укрепление уверенности в будущем и политической стабильности», — поясняет Кудрин.

«В ближайшие три года доходы федерального бюджета сократятся с 15,9% до 14,9% ВВП. А значит, и расходы снизятся: прогнозно с 18% до 15,7% ВВП. В ценах 2018 года это означает выпадение более 2 трлн рублей», — говорится в статье.



В ЦСР предлагают завершить налоговый маневр в нефтяной сфере, отменив экспортные пошлины на нефть и перенося нагрузки на внутренний налог — на добычу полезных ископаемых. При этом предприятия сектора некоторое время смогут модернизироваться за счет субсидий. Такие меры позволят бюджету выиграть примерно от 0,3% до 0,6% ВВП дополнительных доходов, еще 0,3% ВВП можно получить за счет отмены ряда избыточных налоговых льгот и улучшения качества налогового администрирования.

По мнению Кудрина, долю непроизводительных расходов: на госуправление, оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность — нужно сократить на 1% ВВП. Глава ЦСР отмечает, что по самому чувствительному направлению — обороне и нацбезопасности — необходимые решения о сокращении уже приняты, «потому что в целом десятилетняя программа модернизации по сути завершена». Кроме того, подчеркивает он, на фоне роста экономики к 2024 году эти расходы все равно увеличатся в реальном выражении на 10—15%.

«По сути, мы предлагаем справедливый паритет: после шести лет роста непроизводительных расходов перейти к шестилетке повышения расходов производительных. При этом общая прибавка к экономическому росту даст возможность обойтись без проигравших», — заключает Кудрин.