Европейская комиссия объявила о проведении углубленного расследования для оценки сделки по приобретению компанией Apple британского музыкального приложения Shazam. Необходимость детального изучения вопроса вызвана опасениями, что покупка Shazam может дать Apple несправедливое преимущество на рынке и сократить выбор онлайн-музыки для пользователей.

«Наше расследование нацелено на то, чтобы у любителей музыки осталась возможность пользоваться привлекательными предложениями в сфере музыкальных онлайн-услуг и чтобы результатом предполагаемого слияния не стало ограничение выбора для меломанов», — заявила еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер.

В начале февраля комиссия приступила к предварительному рассмотрению деталей сделки по просьбе семи европейских стран: Австрии, Франции, Исландии, Италии, Норвегии, Испании и Швеции. В ходе первоначального исследования ЕК обратила внимание на ряд моментов, связанных с сочетанием сильной рыночной позиции Shazam на рынке приложений для распознавания музыки и позиции Apple на рынке потоковой передачи музыки.

У комиссии будет 90 рабочих дней, до 4 сентября 2018 года, чтобы принять решение по этому поглощению.



Стоимость сделки между Apple и Shazam предварительно оценивается примерно в 300 млн фунтов стерлингов, она была подтверждена сторонами в декабре 2017 года. Поглощение должно укрепить позиции Apple в конкуренции с лидером рынка онлайн-музыки — Spotify из Швеции.

