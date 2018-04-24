География проекта включает основные регионы присутствия «Диасофт»: в офисы Москвы, Новосибирска, Чебоксар, Ярославля и Перми поступило более 1 000 заявок от студентов. Из них 50 человек были приглашены в «Диасофт» и под патронажем профессионалов компании попробовали себя в роли аналитиков и разработчиков, специалистов по тестированию, внедрению программных продуктов и администрированию проектов. В результате успешной стажировки 40 человек были приняты в штат компании и уже стали полноправными членами команды «Диасофт».

Программа стажировок молодых специалистов и студентов вузов была запущена в «Диасофт» в 2017 году в сотрудничестве с МГУ, ВШЭ, Финансовым университетом, МФТИ и другими ведущими вузами страны. «Диасофт» стремится предоставить ребятам все возможности для успешного совмещения работы и учебы, предлагая комфортные условия труда: оплата стажировки, частичная занятость (от 20-ти часов), гибкий график, удаленный режим работы. Стажерам, которые проявили себя наилучшим образом, компания делает предложение о постоянном трудоустройстве с повышением зарплаты и сохранением таких удобств, как частичная занятость и гибкий график работы.

«Для нас стажировки – это относительно новое и очень важное направление работы, которое сопряжено с перестройкой производственных процессов, однако заинтересованность компании в привлечении перспективных молодых специалистов помогла нам преодолеть трудности на пути к намеченной цели, – рассказывает Анастасия Хорева, директор по персоналу компании «Диасофт». – Сейчас мы видим, что ребята, которые по окончании стажировки остались работать на постоянной основе, гармонично вписались в команду, участвуют в реальных производственных проектах, решают сложные и ответственные задачи. Руководители и наставники отмечают в новобранцах зрелый энтузиазм, увлеченность работой и готовность выполнять амбициозные задачи, что порой перекрывает недостаток в знаниях предмета и отсутствие практического опыта».

В 2018 году программа стажировок студентов в московском офисе и филиалах «Диасофт» получит дальнейшее развитие: группу стажеров планируется увеличить до 60-ти человек.

Cтажировки студентов – один из проектов «Диасофт», направленных на привлечение в команду молодых перспективных специалистов. В начале 2016 года при участии банка ВТБ (сегодня партнером проекта является Газпромбанк) и компании «Диасофт» в Финансовом университете стартовал уникальный учебный курс, известный под названием «КарьерныйАкселератор.БАЙТ». Учредители дисциплины создали инновационную учебную программу для учащихся вуза, познающих специфику банковского бизнеса на стыке с IT-сферой. Ведущие специалисты банка и компании-разработчика в качестве преподавателей-экспертов передают студентам практический опыт из первых рук. Популярность этого специализированного курса настолько высока, что всего за два года инициаторы проекта собрали, воспитали и выпустили четыре потока студентов .

Источник: Компания «Диасофт»