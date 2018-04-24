Банк России опубликовал показатели достаточности международных резервов РФ по состоянию на 1 января 2018 года. Статистика свидетельствует об улучшении ситуации в квартальном и годовом выражении: в IV квартале прошлого года на фоне роста резервов потребности в них для покрытия рисков немного уменьшились, а по итогам всего 2017 года потребности РФ в резервах увеличились, но сами резервы выросли более заметно.

Величина резервов, достаточная для финансирования трехмесячного импорта, выросла с уточненных 77,6 млрд долларов на 1 октября 2017 года до 81,7 млрд на 1 января 2018-го, а величина резервов, достаточная для финансирования платежей по внешнему долгу в предстоящие 12 месяцев (так называемый критерий Гвидотти), уменьшилась со 155,5 млрд до 136,5 млрд. В итоге значение критерия Редди, представляющего собой сумму двух этих показателей, уменьшилось на 14,8 млрд долларов — с уточненных 233,1 млрд до 218,3 млрд.

Величина золотовалютных резервов, достаточная для финансирования 20% обязательств, включенных в широкую денежную массу, повысилась со 178,8 млрд до 189,8 млрд долларов, или на 11 млрд.

Композитный индикатор Международного валютного фонда для стран с развивающимися финансовыми рынками (ARA EM), формула расчета которого приводится в методологическом комментарии ЦБ и который представляет собой величину международных резервов, достаточную для финансирования оттока средств при реализации совокупности рисков, составил на начало текущего года 215 млрд долларов против уточненных 217,1 млрд на 1 октября 2017-го, то есть уменьшился в IV квартале на 2,1 млрд.

В свою очередь, фактическая величина международных резервов РФ за отчетный квартал выросла на 7,9 млрд долларов: с 424,8 млрд на 1 октября прошлого года до 432,7 млрд на 1 января 2018-го.

Таким образом, разница между фактической величиной резервов и потребностью в них для компенсации рисков (в соответствии с композитным индикатором МВФ) по итогам IV квартала увеличилась, составив 217,7 млрд долларов на 1 января 2018 года против уточненных 207,7 млрд на 1 октября 2017-го.



Напомним, что по итогам всего 2017 года российские резервы выросли на 55 млрд долларов — с 377,7 млрд на начало года до 432,7 млрд на 1 января 2018-го. Как свидетельствуют опубликованные сегодня данные, композитный индикатор МВФ за указанный период повысился только на 18,6 млрд долларов — со 196,4 млрд до 215 млрд. Разница между фактической величиной резервов и потребностью в них для компенсации рисков (в соответствии с композитным индикатором МВФ) увеличилась со 181,3 млрд долларов на 1 января 2017 года до 217,7 млрд на 1 января 2018-го.