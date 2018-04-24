Управляющий директор Чикагской опционной биржи (CBOE) Мэттью Макфарланд в письменном обращении к Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) уведомил о вероятном изменении шага цены фьючерсов на биткоин с 10 (10 долларов) до 5 пунктов (5 долларов) после 1 мая.

По словам Макфарланда, это окажет позитивный эффект на рынок XBT-фьючерсов. В CBOE уверены, что данная поправка принесет выгоду и общественности, и участникам рынка, сообщает ForkLog .

Предлагаемые изменения не затронут спредовые сделки, при которых инвесторы приобретают или продают два разных контракта одновременно, а коснутся лишь тех, кто приобретает один контракт с целью поставить на конкретное развитие событий.