Зампред ЦБ Владимир Чистюхин считает, что регулятор может запретить продавать субординированные облигации банков неквалифицированным инвесторам.

В частности, ЦБ планирует ввести требование о том, чтобы в капитале банка учитывались только облигации, принадлежащие квалифицированным инвесторам. Проверять это будет депозитарий.

«Если мы запретим сделки для неквалифицированных инвесторов, то депозитарии просто не проведут эту операцию, депозитарий откажет», — сказал Чистюхин на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок — 2018».

Позже, выступая на панельной сессии конференции по фондовому рынку, директор департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка ЦБ Лариса Селютина отметила, что частные клиенты часто не понимают, что такое суборды и какие риски они несут. «Брокеры не всегда это объясняют», — отметила она.

Ранее продажу субординированных облигаций в розницу критиковал первый зампред Банка России Сергей Швецов. Он заявлял, что регулятор не поддерживает продажу субординированных облигаций неквалифицированным инвесторам.