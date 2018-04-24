Банк России выяснил, как кредитные организации выполняют его рекомендации по созданию доступной среды для клиентов с инвалидностью, пожилых и маломобильных граждан. Как сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе прошедшего накануне очередного заседания рабочей группы по повышению финансовой доступности для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения, 43% банков в основном исполнили рекомендации, которые регулятор разослал кредитным организациям специальным информационным письмом в конце минувшего года, а 25% в настоящее время работают над повышением доступности своих услуг для указанной группы клиентов и намерены завершить эту работу в 2018—2019 годах.

Однако примерно треть банков не исполнили рекомендации регулятора, и Набиуллина выразила обеспокоенность этим фактом, говорится в сообщении ЦБ. «Для нас это сигнал для более плотной работы с такими организациями», — отметила глава Центробанка.

В свою очередь в Аналитическом центре НАФИ рассказали об итогах первого этапа исследования «Оценка финансовой доступности для лиц с инвалидностью в 2017—2018 годах». Эксперты НАФИ составили предварительный рейтинг 20 крупнейших российских банков по уровню их адаптации к нуждам клиентов с инвалидностью, а также выяснили, какими финансовыми услугами данные группы граждан пользуются чаще всего и с какими барьерами при этом сталкиваются.

Так, в ходе исследования выяснилось, что 92% людей с инвалидностью имеют счета в банках, платежную карту (82%) и вклады (40%), поскольку все они получают помощь от государства, а многие при этом экономически активны. При этом для них характерно сдержанное кредитное поведение: указанная группа вдвое реже пользуется кредитами (16%), чем население в целом.

Оценивая доступность финансовых услуг, подавляющее большинство незрячих (86%) заявили, что это представляет для них проблему. Такую же оценку дали две трети неслышащих (64%). В целом почти половина (46%) людей с инвалидностью сообщили, что пользоваться финансовыми услугами им сложнее, чем остальным людям. При этом специфическими барьерами, обусловленными инвалидностью, участники исследования назвали неудобное расположение и неприспособленность банковских отделений, а также отказы в предоставлении услуг.

Рейтинг доступности банков НАФИ составило с помощью экспертов-пользователей из числа людей с различными формами инвалидности, которые проанализировали доступность информации на сайте кредитной организации, возможность получения необходимых услуг и информации по телефону, а также при личном визите в банк. 20 крупнейших банков, добровольно участвовавших в рейтинге, направили в исследовательскую группу перечень расположенных в столице доступных офисов, а также проинформировали об имеющихся приспособлениях как в офисах, так и на сайте.

По итогам исследования впереди оказались Райффайзенбанк, Сбербанк и Хоум Кредит Банк, на втором месте — Московский Кредитный Банк, Росбанк и Альфа-Банк, на третьем — Ситибанк. Представители банков, участвовавших в рейтинге, отметили, что для них это возможность провести работу над ошибками и в дальнейшем оборудовать свои филиалы как в столице, так и в других регионах России с учетом полученных замечаний.



В ходе заседания рабочей группы был также представлен пилотный проект Национальной системы платежных карт и Россельхозбанка по использованию людьми с инвалидностью браслетов и брелоков с возможностью проведения бесконтактных платежей с карты платежной системы «Мир» . Банкам — участникам рабочей группы, общественным организациям и объединениям людей с инвалидностью было предложено присоединиться к тестированию новых форм-факторов, указано в сообщении ЦБ.

