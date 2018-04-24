Банк России докапитализировал санируемую группу «Открытие» на 456 млрд рублей, сообщил глава банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов в интервью телеканалу «Россия-24».



«ЦБ вложил в конце года во всю группу «Открытие» 456 млрд рублей. Банку из них досталась львиная часть, примерно по 45 млрд (рублей) получили НПФ, где мы заменили активы, которые не работали, на нормальные работающие активы. Маленькая доля осталась миноритариям», — сказал Задорнов, передает ТАСС.

Часть средств НПФ группы «Открытие» была инвестирована в активы, которые не приносили доход, заявил Задорнов.

«Как мы видим по пенсионным фондам группы «Открытие», часть средств была инвестирована заведомо не в те активы, в которые должны направлять пенсионные фонды деньги для того, чтобы они сохранились, чтобы люди получали по ним доход», — сказал он.