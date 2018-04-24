Стартап Orchid Labs, который работает над альтернативой для анонимного браузера Tor и VPN, надеется привлечь 125,59 млн долларов на основе простого соглашения о будущих токенах (SAFT) и уже получил 36,1 млн долларов из этой суммы от 42 инвесторов.

Эти данные блокчейн-стартап указал в форме D, опубликованной Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщает Anycoin .

Идея Orchid Labs состоит в том, чтобы создать децентрализованную сеть на основе Ethereum, которая не будет иметь уязвимостей Tor, связанных с недостатком сетевых узлов, а также необходимости доверять провайдерам при использовании виртуальных частных сетей (VPN).