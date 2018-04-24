Крупнейший биткоин-процессинг BitPay сообщил о том, что позволит представителям традиционного бизнеса использовать Bitcoin Cash для платежей.

«Когда клиенты оплачивают услуги, они могут выбрать валюту, добавить чаевые и затем просканировать специальный QR-код от BitPay Checkout. Стоит лишь провести по экрану и мерчант, предоставивший услуги, получит банковский расчет в местной валюте в течение одного рабочего дня. Комиссия процессинга при этом составит 1%», — цитирует ForkLog заявление BitPay.