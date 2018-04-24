Банк «ФК Открытие», санируемый Центробанком, приступил к распродаже непрофильного имущества. Банк продал 1,5 га под торговым центром «Гульден» на севере Москвы девелоперской группе компаний «Гранель», которая готова застроить площадку жильем. Сумма сделки могла составить до 1 млрд рублей, пишет «Коммерсант».



В «Открытии» не ответили на запрос издания, в «Гранели» подтвердили информацию, отказавшись комментировать подробности. «На площадке планируется строительство жилья бизнес-класса и коммерческой недвижимости», — уточнил представитель компании.

По оценке директора департамента оценки Knight Frank Ольги Барановой, стоимость участка зависит от разрешенной плотности застройки и может колебаться в пределах 400—700 млн рублей за 1 га, или 0,6—1 млрд рублей за весь участок, плюс расходы на изменение разрешенного вида использования земли.

«Гульден» (33 тыс. кв. м) на Складочной улице функционирует как торгово-деловой центр: его помещения сдаются оптовым продавцам парфюмерии, для аренды доступны также склады, офисы, помещения свободного назначения. Здание было в собственности ФК «Открытие». Всего у банка около 400 площадок в списке непрофильных активов: среди них как уже перешедшие в собственность кредитной организации, так и выставленные на продажу в формате переуступки прав требований, следует из списков залогового имущества на сайте «Открытия».