Агентство по страхованию вкладов 24 апреля подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении бывших контролирующих лиц банка «Тусар» к субсидиарной ответственности по обязательствам кредитной организации в общем размере почти 14,217 млрд рублей. Об этом сообщили в АСВ, указав, что размер ответственности рассчитан исходя из разницы между суммой неудовлетворенных требований кредиторов и сформированной конкурсной массой банка.

ЦБ лишил лицензии банк «Тусар» 18 сентября 2015 года, а двумя месяцами позже, в конце ноября, банк был признан банкротом. Функции конкурсного управляющего были возложены на АСВ.

Ответчиками по своему иску агентство указывает Кагана В. С., Петрикова М. В., Пухова Г. В., Хрунову И. К., Счастливенко И. Ю., Гормашеву В. И., Башилову А. А. и Олонина В. В. Уточним, что, в частности, Геннадий Пухов был исполняющим обязанности председателя правления банка на момент отзыва его лицензии; бывший предправления Владимир Каган входил в число бенефициарных владельцев кредитной организации.

В результате проверки обстоятельств банкротства банка было установлено, что ухудшение его финансового положения произошло в результате совершенных контролирующими лицами действий по выдаче кредитов техническим юридическим лицам, приобретению фиктивных векселей (векселей, которые никогда указанным в векселях эмитентом не выпускались и не акцептовались), поясняет АСВ. Кроме того, лицами, исполняющими обязанности единоличного исполнительного органа кредитной организации, не принимались предусмотренные законами меры по предупреждению ее банкротства.



Указанные обстоятельства по закону являются основанием для привлечения контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности, заключают в АСВ.

Ранее агентство оценило недостачу в банке «Тусар» в 15,5 млрд рублей.

