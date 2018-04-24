Агентство по страхованию вкладов 24 апреля направило в Арбитражный суд Москвы заявление о взыскании убытков с бывших руководителей Таурус Банка Андрея Подгорнова, Валерия Толкачева, Виктора Храпунова, Александра Хранеко и Татьяны Павловой в размере почти 1,754 млрд рублей. Сообщение об этом опубликовано на сайте АСВ.

Лицензия у Таурус Банка была отозвана 24 апреля 2015-го, а в конце июня того же года он был признан банкротом. Функции конкурсного управляющего были возложены на АСВ.

«В результате проведенной конкурсным управляющим проверки обстоятельств банкротства установлено, что руководители банка (Подгорнов Андрей Борисович, Толкачев Валерий Павлович, Храпунов Виктор Александрович, Хранеко Александр Петрович, Павлова Татьяна Николаевна) принимали решения о предоставлении кредитов техническим юридическим лицам (не ведущим хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладающим собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность по кредитам) и неплатежеспособным физическим лицам», — говорится в сегодняшнем сообщении АСВ.

Указанные обстоятельства в соответствии со статьей 71 федерального закона «Об акционерных обществах» являются основанием для привлечения руководителей банка к гражданско-правовой ответственности в форме взыскания убытков, уточняют в агентстве.



Напомним, Андрей Подгорнов был членом совета директоров банка и на момент отзыва его лицензии возглавлял правление, в которое также входили Александр Хранеко и Татьяна Павлова. Виктор Храпунов и Валерий Толкачев также в определенные периоды возглавляли кредитную организацию; последний был в свое время и ее крупнейшим бенефициаром. Впоследствии он продал свои акции, но, как писала газета «Коммерсант», в Следственном комитете эту сделку считают началом хорошо спланированной аферы. Так, Толкачев ввел Подгорнова и ряд других лиц в совет директоров «Тауруса»; получив впоследствии широкий круг прав и полномочий в качестве предправления, Подгорнов смог вместе с сообщниками реализовать схемы хищения средств банка.

