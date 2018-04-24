Арбитражный суд Москвы отложил на 31 мая рассмотрение обоснованности заявления Банка России, который требует признать банкротом КБ «Югра», передает корреспондент РИА Новости из зала суда.



«Отложить заседание на 31 мая на 17:00», — сказал судья. Заседание было отложено в связи с тем, что в суд не поступили материалы, которые в данный момент находятся в кассационной инстанции.

Заявление ЦБ о признании кредитной организации банкротом поступило в арбитраж еще 7 августа прошлого года. Страховой случай с «Югрой», у которой регулятор с 28 июля 2017 года отозвал лицензию, стал крупнейшим за период «расчистки» российской банковской системы. АСВ оценивало общий объем выплат страхового возмещения вкладчикам «Югры» в 169,2 млрд рублей.

ЦБ в качестве основных причин отзыва лицензии назвал финансирование проектов бенефициаров «Югры» за счет привлеченных средств физлиц (доля таких кредитов составила порядка 90%), отсутствие адекватных резервов, неоднократное применение надзорных мер и нарушение банком введенных ограничений. ЦБ сообщал, что разница между активами и обязательствами банка на 8 сентября прошлого года составила 86,1 млрд рублей.