Центральный банк России с 24 апреля установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 61,7655 рубля, что выше предыдущего дня на 44,33 копейки. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 75,7924 рубля. По сравнению с предыдущим значением курс повысился на 13,92 копейки.

«Пара доллар/рубль сохранит восходящее движение к отметке 62,55 рубля. Во вторник давление на рубль может вызвать коррекция на нефтяном рынке и спрос на валютную ликвидность со стороны компаний и банков для выплат по внешнему долгу. Как бы высоко нефть ни забралась вверх, рубль в ближайшее время останется под давлением. Пара доллар/рубль сохранит восходящее движение к отметке 62,55 рубля. Пара евро/рубль, скорее всего, сегодня будет торговаться в диапазоне 75-76 рублей», - прогнозирует Владислав Антонов, аналитик Альпари.

По словам Богдана Зварича, старшего аналитика ИК «Фридом Финанс», на валютной секции Московской биржи в начале торгов ожидается укрепление рубля по отношению к основным мировым валютам. Новые многолетние максимумы на рынке энергоносителей и пик налоговых выплат поддержат спрос на рубль, что позволит ему отыграть часть вчерашних потерь.

«В начале торгов мы ни исключаем ухода доллара ниже 61,7 рубля, после чего снижение может продолжится, чему поспособствует фиксация прибыли по длинным позициям. Поводом к этому послужат новые исторические максимумы в рублевой стоимости нефти, которая превысила 4600 рублей за баррель Brent, что говорит о существенном потенциале укрепления российской валюты. Не должно помешать этому и отступление рынка энергоносителей от новых максимумов. В результате к концу сессии американская валюта может сделать существенный шаг к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 61 рубль», - комментирует эксперт.

Как прогнозирует Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне 61,3-62,3 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 74,8-76,08 рубля.

«Минфин вернулся на валютный рынок с покупками, что остановило укрепление рубля. Цены на нефть продолжают оставаться на максимальных с 2014 года отметках со своей стороны оказывая стабилизирующий эффект на рубль. Диапазон 61-63 на этой неделе сохранится, риторика ФРС в начале мая может способствовать росту доходностей на американском рынке госдолга и укреплению доллара ко всем валютам», - поясняет Александр Баулин, управляющий активами АО ИК «Церих Кэпитал Менеджмент».