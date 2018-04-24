30-31 мая 2018 в Москве пройдет очередной 9-й Международный   ПЛАС-Форум.
Тема форума «Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и платежи  2018».

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В рамках форума (стенд23):

  • Доступные бэк-офисные решения для тех, кто решился на миграцию (спецпрограмма)
  • Коробка от ПСИТ -для банков запускающих карточные программы
  • Собственный процессинг – это не дорого, эффективно и малозатратно.
  • Корпоративные карты – новые возможности.
  • Коллекторные агентства - штатные решения.
  • Интеграционные возможности решений ПСИТ

На стенде все новейшие решения предлагаемые нашей компанией. В том числе:

  • Последняя версия программного обеспечения для создания собственного процессингового центра.
  • «Центр авторизации карточных транзакций» - позволяет взаимодействовать с платежными системами как напрямую, так и через спонсора;
  • «Центр фрод-мониторинга» - имеет широкую библиотеку алгоритмов идентификации фродовых операций;
  • «Терминальный центр» - позволяет подключать широкий спектр терминального оборудования;
  • «Информационный центр» - позволяет тонкую настройку правил отправки информационных уведомлений клиентам.
  • «Бэк офис банковских карт» - комплекс программных средств, включающий в себя:
  • Система управления банковскими картами и лимитами;
  • «Корпоративная карта»
  • Широкий спектр программ  лояльности
  • Многоуровневая система блокировки банковских карт;
  • «Центр ДБО» - комплекс программных средств  для организации в Банке системы дистанционного банковского обслуживания клиентов;

Нам есть, что предложить партнерам и рынку!

Ждем Вас на нашем стенде 23!

Источник: ПСИТ-Сервис