Сделаем доступнее отечественные решения ! Цены ниже – функционала больше!
30-31 мая 2018 в Москве пройдет очередной 9-й Международный ПЛАС-Форум.
Тема форума «Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и платежи 2018».
Регистрацию нужно пройти здесь
В рамках форума (стенд23):
- Доступные бэк-офисные решения для тех, кто решился на миграцию (спецпрограмма)
- Коробка от ПСИТ -для банков запускающих карточные программы
- Собственный процессинг – это не дорого, эффективно и малозатратно.
- Корпоративные карты – новые возможности.
- Коллекторные агентства - штатные решения.
- Интеграционные возможности решений ПСИТ
На стенде все новейшие решения предлагаемые нашей компанией. В том числе:
- Последняя версия программного обеспечения для создания собственного процессингового центра.
- «Центр авторизации карточных транзакций» - позволяет взаимодействовать с платежными системами как напрямую, так и через спонсора;
- «Центр фрод-мониторинга» - имеет широкую библиотеку алгоритмов идентификации фродовых операций;
- «Терминальный центр» - позволяет подключать широкий спектр терминального оборудования;
- «Информационный центр» - позволяет тонкую настройку правил отправки информационных уведомлений клиентам.
- «Бэк офис банковских карт» - комплекс программных средств, включающий в себя:
- Система управления банковскими картами и лимитами;
- «Корпоративная карта»
- Широкий спектр программ лояльности
- Многоуровневая система блокировки банковских карт;
- «Центр ДБО» - комплекс программных средств для организации в Банке системы дистанционного банковского обслуживания клиентов;
Нам есть, что предложить партнерам и рынку!
Ждем Вас на нашем стенде 23!
Источник: ПСИТ-Сервис
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