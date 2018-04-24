30-31 мая 2018 в Москве пройдет очередной 9-й Международный ПЛАС-Форум .

Тема форума «Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и платежи 2018».

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В рамках форума (стенд23):

Доступные бэк-офисные решения для тех, кто решился на миграцию (спецпрограмма)

Коробка от ПСИТ -для банков запускающих карточные программы

Собственный процессинг – это не дорого, эффективно и малозатратно.

Корпоративные карты – новые возможности.

Коллекторные агентства - штатные решения.

Интеграционные возможности решений ПСИТ

На стенде все новейшие решения предлагаемые нашей компанией. В том числе:

Последняя версия программного обеспечения для создания собственного процессингового центра.

«Центр авторизации карточных транзакций» - позволяет взаимодействовать с платежными системами как напрямую, так и через спонсора;

«Центр фрод-мониторинга» - имеет широкую библиотеку алгоритмов идентификации фродовых операций;

«Терминальный центр» - позволяет подключать широкий спектр терминального оборудования;

«Информационный центр» - позволяет тонкую настройку правил отправки информационных уведомлений клиентам.

«Бэк офис банковских карт» - комплекс программных средств, включающий в себя:

Система управления банковскими картами и лимитами;

«Корпоративная карта»

Широкий спектр программ лояльности

Многоуровневая система блокировки банковских карт;

«Центр ДБО» - комплекс программных средств для организации в Банке системы дистанционного банковского обслуживания клиентов;

Нам есть, что предложить партнерам и рынку!

Ждем Вас на нашем стенде 23!

Источник: ПСИТ-Сервис