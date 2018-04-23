Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) будет проверять жалобы пользователей на ограничение доступа к ресурсам на фоне блокировки Роскомнадзором мессенджера Telegram, сообщает организация.

«С 16 апреля 2018 года в России Роскомнадзором и провайдерами связи реализуются технические мероприятия, направленные на исполнение судебного решения по блокировке мессенджера Telegram». — отмечается в сообщении РОЦИТ.

По мнению организации, в силу специфики архитектуры мессенджера, попытки заблокировать доступ к Telegram привели к тому, что цифровой бизнес и ряд представителей отраслей традиционной экономики, чья работа связана с использованием сети интернет, а также рядовые пользователи столкнулись с серьезными перебоями в работе сайтов и приложений, важных как для бизнес-процессов, так и для повседневной коммуникации.

Эксперты РОЦИТ считают, что текущая ситуация должна разрешаться с учетом трех составляющих проблемы: технологической, имиджевой и пользовательской.

Приглашаются пользователи, операторы сайтов и сервисов Сети и отраслевые ассоциации «цифровой экосистемы» включиться в диалог, предоставив свое видение проблемы и реальные путей ее разрешения.

«РОЦИТ достиг договоренности о взаимодействии с Роскомнадзором по данному вопросу и подтвердил готовность выступить организацией, уполномоченной принимать, обрабатывать и анализировать ситуацию по блокировкам с обязательной отработкой Роскомнадзором собранных РОЦИТ рекомендаций», — отмечается в сообщении организации.