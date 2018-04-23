Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ рассмотрела уголовное дело в отношении Виталия Сиволапа, приговоренного 28 декабря 2017 года Свердловским областным судом к 15 годам и одному месяцу лишения свободы с ограничением свободы на два года за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере и посягательство на жизнь судебного пристава, повлекшее его гибель. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Установлено, что 18 августа 2009 года Чкаловским районным судом Екатеринбурга были удовлетворены исковые требования о взыскании с Сиволапа долга по договору займа и процентов по нему на общую сумму более 4,5 млн рублей. Сиволап добровольно исковые требования не исполнил, активно уклонялся от исполнения требований, имея в наличии денежные средства для погашения, в связи с чем неоднократно привлекался к административной ответственности по части 1 статьи 17.14 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Ему были вручены три предупреждения об уголовной ответственности в 2014—2015 годах.

«Кроме того, днем 5 октября 2016 года Сиволап из мести за осуществление законной деятельности по исполнению вступивших в законную силу решений суда в отношении бывшей тещи умышленно с силой сбросил керамическую бутылку из-под виски с высоты не ниже шестого этажа в сторону приставов. Бутылка разбилась о голову судебного пристава группы быстрого реагирования, находящегося на парковке у подъезда дома. В результате открытой проникающей черепно-мозговой травмы и посттравматических осложнений 20 марта 2017 года пристав скончался», — рассказали правоохранители.



Судебная коллегия оставила приговор без изменения, апелляционные жалобы осужденного и адвокатов — без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

