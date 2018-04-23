Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за хищение электронных денежных средств или средств с банковского счета.



Так, подобного вида правонарушение приравнивается к краже в крупном размере и предусматривает штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, принудительные работы на срок до пяти лет, лишение свободы на срок до шести лет с штрафом в 80 тыс. рублей лиюо ограничение свободы на срок до полутора лет.

При этом мошенничество с использованием электронных средств может повлечь лишение свободы на срок до трех лет (сейчас — арест до четырех месяцев). Кроме того, возможны и наложение штрафа (до 120 тыс. рублей), исправительные работы на срок до одного года либо ограничение свободы на срок до двух лет.