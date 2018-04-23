В 2007 году банк был ретейлером, в 2018 году — это бот, а в 2022 году банк станет ботом для ботов. Об этом рассказал вице-президент Московского Индустриального Банка Алексей Матрешин в программе «Первые лица» с Инной Луневой.

«2007 год: банк — это ретейл. 2018 год — что такое банк? Это бот. 2022 год — что такое банк? Это бот для ботов. На самом деле мы в этом направлении тоже поработали. Часто номер карты — это информация, тоже небезопасная для передачи. Поэтому у нас есть довольно неплохое решение. У нас в мессенджере Telegram есть бот, который позволяет вам отправить деньги», — рассказал представитель банка.

«Боты очень сильно должны помочь в плане обслуживания клиентов. Потому что часто затраты на кол-центр у банка довольно высокие. Все банки и компании большие первое, что сделали, — вывели их в регионы, потому что там все дешевле, чем в Москве, Московской области. И, конечно, не всегда можно дозвониться. А бот на какие-то типовые вопросы может ответить всегда», — отметил Алексей Матрешин.