Верховный суд Российской Федерации отменил определение о блокировке сайта о криптовалютах bitcoininfo.ru и направил дело на новое апелляционное рассмотрение в Санкт-Петербургский городской суд.

Защита владельца ресурса Николая Тонкошкурова считает озвученную позицию Верховного суда подтверждением того, что «если к делу о блокировке не привлекают их владельцев, то их права признаны ненарушенными и решение подлежит безусловной отмене», сообщает РБК .

«Мы ожидали рассмотрение, в том числе, и по существу спора. Однако суд ушел от вопроса определения правового статуса криптовалют и рассматривал только процессуальные нарушения.

Но даже несмотря на это мы полагаем, что решение очень важное, ведь существует системная проблема прокурорских блокировок сайтов, в рамках которых владельцы сайтов даже не привлекаются, а буквально лишаются права на защиту», — прокомментировал адвокат Саркис Дарбинян.

Постановление о блокировке bitcoininfo.ru было вынесено еще летом 2016 года Выборгским районным судом Санкт-Петербурга по заявлению местного прокурора. В решении суда было указано, что размещенная на сайте информация о биткоине, который представляет собой «виртуальное средство платежа и накопления», нарушает положения закона «О Центральном банке Российской Федерации». Это, в свою очередь, «подрывает конституционный строй и авторитет» России, а также «основы материального благополучия граждан».

Тогда защита подала апелляционную жалобу в Санкт-Петербургский городской суд, отметив о процессуальных нарушениях. Суд отказался рассматривать заявление, после чего владелец bitcoininfo Николай Тонкошкуров обратился в Верховный суд.