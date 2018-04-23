Перед Внешэкономбанком пока не стоит задача по поддержке компаний, подпавших под последние санкции США. Об этом сообщил журналистам по итогам наблюдательного совета ВЭБа председатель госкорпорации Сергей Горьков.



«Пока мы не задействованы», — сказал он, передает ТАСС, отвечая на вопрос, будет ли ВЭБ задействован в рамках поддержки организаций, подпавших под ограничительные меры Вашингтона.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала CNBC говорил, что правительство РФ примет меры для поддержки компаний, подпавших под новые американские санкции. По словам министра, в попавших под санкции компаниях трудится большое число людей, в одном только «Русале» работают 170 тыс. человек. Силуанов отметил, что необходимо помочь этим компаниям с ликвидностью, а также вместе подумать над новыми путями сбыта продукции, которую затронули санкции.

Минфин США 6 апреля внес в санкционный список ряд российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказался Олег Дерипаска и несколько связанных с ним компаний: агрохолдинг «Кубань», «Евросибэнерго», «Русал», «Русские машины» и «Группа ГАЗ», инвестиционная компания B-Finance, холдинги «Базовый элемент» и En+.