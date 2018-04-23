В четверг, 19 апреля, между анонимными участниками сети Litecoin была произведена трансакция на 700 000 LTC (на данный момент — 106 млн долларов).

Пользователи специализированного форума на Reddit отметили, что в рамках традиционной финансовой системы такая операция заняла бы несколько дней в лучшем случае, а подписать сделку необходимо было бы многим сторонам; при этом комиссия была бы более чем внушительной, сообщает РБК .

Также они добавили, что в том случае, если бы состоялся международный перевод, а не внутренний, он занял бы гораздо больше времени.

«Почему сообщество Litecoin не рекламирует технические преимущества своего блокчейна? Я постоянно читаю о проблемах с подтверждениями и высоких комиссиях в сети биткоина; если Litecoin настолько эффективен, то люди должны знать об этом», — написал один из пользователей.