Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) планирует разработать стандарт для ICO-проектов в России, который позволит отличить их от мошеннических схем и финансовых пирамид, сообщили в организации. При этом законодательно утверждать стандарт не планируется — он будет частью саморегулирования этого рынка.

Документ опубликуют в интернете, он будет доступен для всех интересующихся. Также в РАКИБ появится специальный комитет, который займется экспертизой новых проектов на предмет их соответствия стандарту, сообщают «Известия» .

Основными критериями станут достоверность информации об учредителях проекта и команде, наличие собственного сайта и степень обнаруженных в нем заимствований, сведения о реализованных основателями ранее стартапах, «дорожная карта» ICO-проекта. Необходимо будет предоставить информацию о том, как будет работать технология проекта (так называемый white paper) и бизнес-план. У продукта должна быть доказанная минимальная жизнеспособность и его минимальная реализованная версия.

В 2017 году ICO-проекты россиян собрали 300 млн долларов, из которых 150 млн долларов пришлось на финансовые пирамиды, рассказали в РАКИБ. В 2018 году российские проекты могут привлечь уже 1–1,5 млрд долларов, но для этого они должны стать более надежными, уверены в ассоциации. Всего же мировой рынок токенов может достичь 10–15 млрд долларов: только за первые четыре месяца 2018 года мировые сборы вплотную подошли к отметке в 6 млрд долларов. Российские проекты составляют примерно 10% от мирового объема ICO.