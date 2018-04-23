

Медиалогия и Banki.ru подводят итоги исследования лучших PR-кейсов финансового рынка на ежегодном мероприятии «Инфоповод года. Финансы» 26 апреля 2018 года.



В рейтинге оцениваются самые интересные инфоповоды (события/темы/сюжеты), инициированные пресс-службами и вызвавшие наибольший резонанс в СМИ.



В этом году мы рассматривали инфоповоды банков и страховых компаний.



К выступлению приглашены:

Сбербанк

Россельхозбанк

Тинькофф Банк

Промсвязьбанк

Альфа-банк

ВТБ

Росбанк

Ингосстрах

Росгосстрах

ERGO

Подведение итогов состоится 26 апреля 2018 в 16.00 на специальном мероприятии в Meeting Point (Охотный ряд, 2, ДЦ «Москва»), где руководители пресс-служб и презентуют свои лучшие кейсы. Победителей рейтинга наградят дипломами.



Вы сможете в неформальной обстановке обсудить с коллегами главные отраслевые новости, а также получить лайфхаки по созданию успешных инфоповодов.



После деловой части программы вас ждет фуршет и приятные бонусы от Медиалогии.



Подробнее о мероприятии

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Организаторы:



Banki.ru – крупнейший независимый финансовый портал Рунета, объединяющий финансовый маркетплейс, информационное агентство, аналитический центр, рейтинговые сервисы и тематические форумы. Портал освещает события и предлагает продукты банковского, страхового, телекоммуникационного и инвестиционного рынков. Ключевые задачи Banki.ru - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию о финансовом рынке, помогать клиентам в выборе самых выгодных предложений, способствовать компаниям в поиске качественных клиентов и налаживать общение между ними. Ежемесячная аудитория Banki.ru превышает 7,5 млн уникальных пользователей.



«Медиалогия» – независимая российская исследовательская компания в области СМИ, специализирующаяся на медиа-анализе в реальном времени. «Медиалогия» решает задачи мониторинга и анализа СМИ, позволяет оценивать эффективность PR и маркетинговых коммуникаций.