Мероприятие пройдет 26 апреля 2018 в 16.00 в Meeting Point (Охотный ряд, 2, ДЦ «Москва»).
Медиалогия и Banki.ru подводят итоги исследования лучших PR-кейсов финансового рынка на ежегодном мероприятии «Инфоповод года. Финансы» 26 апреля 2018 года.
В рейтинге оцениваются самые интересные инфоповоды (события/темы/сюжеты), инициированные пресс-службами и вызвавшие наибольший резонанс в СМИ.
В этом году мы рассматривали инфоповоды банков и страховых компаний.
К выступлению приглашены:
- Сбербанк
- Россельхозбанк
- Тинькофф Банк
- Промсвязьбанк
- Альфа-банк
- ВТБ
- Росбанк
- Ингосстрах
- Росгосстрах
- ERGO
Подведение итогов состоится 26 апреля 2018 в 16.00 на специальном мероприятии в Meeting Point (Охотный ряд, 2, ДЦ «Москва»), где руководители пресс-служб и презентуют свои лучшие кейсы. Победителей рейтинга наградят дипломами.
Вы сможете в неформальной обстановке обсудить с коллегами главные отраслевые новости, а также получить лайфхаки по созданию успешных инфоповодов.
После деловой части программы вас ждет фуршет и приятные бонусы от Медиалогии.
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Организаторы:
Banki.ru – крупнейший независимый финансовый портал Рунета, объединяющий финансовый маркетплейс, информационное агентство, аналитический центр, рейтинговые сервисы и тематические форумы. Портал освещает события и предлагает продукты банковского, страхового, телекоммуникационного и инвестиционного рынков. Ключевые задачи Banki.ru - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию о финансовом рынке, помогать клиентам в выборе самых выгодных предложений, способствовать компаниям в поиске качественных клиентов и налаживать общение между ними. Ежемесячная аудитория Banki.ru превышает 7,5 млн уникальных пользователей.
«Медиалогия» – независимая российская исследовательская компания в области СМИ, специализирующаяся на медиа-анализе в реальном времени. «Медиалогия» решает задачи мониторинга и анализа СМИ, позволяет оценивать эффективность PR и маркетинговых коммуникаций.
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