Продавца биткоинов в столице обманули на 10 миллионов рублей в ходе сделки по покупке криптовалюты, похитителя ищет полиция.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, происшествие случилось в юго-восточной части города, на Лефертовском валу. Двое мужчин договорились о сделке по продаже биткоинов на сумму в 10 млн рублей. В назначенное время они встретились в оговоренном месте, продавец передал электронный носитель с криптовалютой, но денег за это не получил.

«Злоумышленник забрал накопитель с криптовалютой и, не передав деньги за них, быстро сел в машину и уехал», – рассказал потерпевший.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт грабежа и сообщили, что в настоящее время ищут злоумышленника, который скрылся на иномарке. Также подтвердили, что похищение «крупной суммы денег» произошло в ходе ранее оговоренной сделки.