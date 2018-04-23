Акцент будет сделан, в первую очередь, на реализацию и запуск инвестиционных продуктов и услуг.

По словам председателя правления Экспобанка, Алексея Санникова: «Ваган обладает обширным, многолетним опытом в области инвестиционной банковской деятельности и является признанным профессионалом рынка.

Мы рады приветствовать его в нашей команде и считаем, что это стратегически правильное решение усилит блок Private banking за счет расширения услуг с инвестиционной составляющей».

Ваган окончил Московский институт международных отношений по специальности «Международные отношения» в 1995 году.

С 2005 года работал в финансовой отрасли в сфере управления частным капиталом, управления инвестициями и финансового консультирования в таких компаниях как: Тройка диалог, Ренессанс Капитал, Московская школа управления Сколково, а также развивал практику частного консультирования состоятельных клиентов. До работы в финансовой отрасли г-н Амичба отвечал за развитие бизнеса в компаниях Mercedes-Benz, Rolls-Royce Motor Cars Russia.

С 2014 года возглавлял подразделения по работе с крупным частным капиталом и управлением активами в сегменте private banking в МДМ Банке и Бинбанке (B&N Exclusive).