Центробанк признал Тинькофф Банк кредитной организацией, значимой на рынке платежных услуг, и включил в соответствующий реестр, состоящий из 36 финансовых организаций. Подробная информация опубликована на сайте регулятора и в «Вестнике Банка России», говорится в сообщении Тинькофф Банка.

Согласно данным кредитной организации, по состоянию на 1 февраля 2018 года Тинькофф Банк является вторым крупнейшим игроком на российском рынке кредитных карт с долей рынка 11,7%. За 2017 год Тинькофф Банк привлек 1,8 млн новых активных клиентов (держателей кредитных карт) и выпустил 2,4 млн кредитных карт. При этом общий объем операций по кредитным картам вырос на 57% к предыдущему году и составил 274,6 млрд рублей.

Общий объем кредитного портфеля TCS Group увеличился на 31% и составил 157,8 млрд рублей. Объем операций по всем картам Тинькофф Банка увеличился за 2017 год до 837 млрд рублей.

В 2017 году число клиентов в сегменте МСБ по сравнению с прошлым годом выросло в пять раз: это около 300 000 счетов организаций. В сфере интернет-эквайринга количество мерчантов на Tinkoff.ru выросло до 100 000 компаний.