Со 2 июля 2018 года все банки России перейдут на Перспективную платежную систему Банка России (ППС).
Сейчас банки России используют две системы платежей — БЭСП для срочных платежей и ряд региональных решений для несрочных платежей. Перспективная платежная система (ППС) заменит обе действующие системы расчетов.
При переходе на ППС платежи во всех регионах России будут выполняться не только в единой системе, но и по единому регламенту и единым тарифам.
При переходе на ППС:
- Снизится риск нехватки ликвидности, потому что можно будет проводить взаимозачет между срочными и несрочными платежами.
- Снизится операционный риск, благодаря единому справочнику участников платежной системы и переходу на международные форматы ISO 20022.
- Снизятся операционные расходы Банка России, благодаря единой договорной базе и единому клиентскому интерфейсу для всех регионов.
Переход на ППС связан с двумя проблемами:
- Не планируется переходный период: 2 июля все банки одномоментно перейдут на новую систему расчетов.
- Часть банков перешли на новую версию Клиента Банка России (КБР-Н), часть продолжает работать на старой версии — КБР-С (или АРМ КБР). При работе с ППС можно будет использовать обе версии (см. письмо МЦОИ -15-1-8/688 от 14.03.2018). Технологии работы с платежной системой при работе с КБР-Н и КБР-С могут отличаться.
В новом модуле «Взаимодействие с ППС» решения « ПрограмБанк.АБС», разработанном компанией «ПрограмБанк», реализован весь функционал, необходимый для взаимодействия банка с ППС.
Если банк использует решение «ПрограмБанк.АБС», то он может проводить платежи в ППС, используя любую версию клиента Банка России. Для работы с КБР-С разработан специальный модуль « Подпись платежных документов».
Часть клиентов ПрограмБанка уже перешла на новую версию клиента Банка России, часть использует старую.
Справочная информация
Компания «ПрограмБанк» является основателем рынка банковской автоматизации и работает на этом рынке более 28 лет.
Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для банков — ПрограмБанк.ФронтОфис, ПрограмБанк.АБСи ПрограмБанк.БизнесАнализ, системы для инвестиционных компаний — Програмбанк.Инвест, страхового рынка — ПрограмБанк.Страхование, и микрофинансового рынка — ПрограмБанк.КредитМикро.
Согласно рейтингу российских поставщиков банковского программного обеспечения — IBS Sales League Table — компания «ПрограмБанк» стабильно входит в перечень лучших поставщиков банковского ПО в России. «ПрограмБанк» также стал победителем Национальной Банковской Премии в номинации «За профессиональное обслуживание Интегрированной банковской системы».
Среди клиентов: Банк ВТБ, НКЦ (Центральный контрагент группы «Московская Биржа»), СПАО «Ингосстрах», МФО «МигКредит», Югорская региональная микрофинансовая организация, Агентство по страхованию вкладов, ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, НКО «Яндекс-Деньги», а также сотни других, самых разных финансовых учреждений России.
Источник: ПрограмБанк
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