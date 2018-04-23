Сейчас банки России используют две системы платежей — БЭСП для срочных платежей и ряд региональных решений для несрочных платежей. Перспективная платежная система (ППС) заменит обе действующие системы расчетов.



При переходе на ППС платежи во всех регионах России будут выполняться не только в единой системе, но и по единому регламенту и единым тарифам.

При переходе на ППС:

Снизится риск нехватки ликвидности, потому что можно будет проводить взаимозачет между срочными и несрочными платежами.

Снизится операционный риск, благодаря единому справочнику участников платежной системы и переходу на международные форматы ISO 20022.

Снизятся операционные расходы Банка России, благодаря единой договорной базе и единому клиентскому интерфейсу для всех регионов.

Переход на ППС связан с двумя проблемами:

Не планируется переходный период: 2 июля все банки одномоментно перейдут на новую систему расчетов.

Часть банков перешли на новую версию Клиента Банка России (КБР-Н), часть продолжает работать на старой версии — КБР-С (или АРМ КБР). При работе с ППС можно будет использовать обе версии (см. письмо МЦОИ -15-1-8/688 от 14.03.2018). Технологии работы с платежной системой при работе с КБР-Н и КБР-С могут отличаться.

В новом модуле «Взаимодействие с ППС» решения « ПрограмБанк.АБС », разработанном компанией «ПрограмБанк», реализован весь функционал, необходимый для взаимодействия банка с ППС.



Если банк использует решение «ПрограмБанк.АБС», то он может проводить платежи в ППС, используя любую версию клиента Банка России. Для работы с КБР-С разработан специальный модуль « Подпись платежных документов ».



Часть клиентов ПрограмБанка уже перешла на новую версию клиента Банка России , часть использует старую.

Справочная информация



Компания «ПрограмБанк» является основателем рынка банковской автоматизации и работает на этом рынке более 28 лет.

Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для банков — ПрограмБанк.ФронтОфис , ПрограмБанк.АБС и ПрограмБанк.БизнесАнализ , системы для инвестиционных компаний — Програмбанк.Инвест , страхового рынка — ПрограмБанк.Страхование , и микрофинансового рынка — ПрограмБанк.КредитМикро .



Согласно рейтингу российских поставщиков банковского программного обеспечения — IBS Sales League Table — компания «ПрограмБанк» стабильно входит в перечень лучших поставщиков банковского ПО в России. «ПрограмБанк» также стал победителем Национальной Банковской Премии в номинации «За профессиональное обслуживание Интегрированной банковской системы».



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Источник: ПрограмБанк