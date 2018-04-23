Мосгорсуд изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест в отношении бывшего президента Фондсервисбанка Александра Воловника, обвиняемого в растрате, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

«Следствие вышло с ходатайством о продлении ареста в отношении Воловника и Ладонщикова (Петра Ладонщикова, бывшего вице-президента банка. — Прим. РАПСИ), однако суд отказал и принял решение об изменении меры пресечения на домашний арест сроком до 25 июля», — уточнил сотрудник пресс-службы.

По версии следствия, Воловник причастен к растрате около 50 млрд рублей, размещенных в вышеупомянутом банке госкорпорацией «Роскосмос». Следователи считают, что Воловник и Ладонщиков выдавали фирмам заведомо невозвратные кредиты, а деньги выводились за рубеж. Свою вину в инкриминируемых деяниях фигуранты не признают.

Арбитражный суд Москвы в декабре 2017 года признал Воловника банкротом и ввел процедуру реализации имущества должника.

В 2013 году Хамовнический суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу Илью Калашникова, задержанного по подозрению в попытке организации похищения и убийства президента Фондсервисбанка с целью вымогательства у него крупной суммы денег.



По данным Следственного комитета РФ, в августе 2013 года 30-летний мужчина решил похитить президента банка с целью последующего вымогательства не менее чем 200 млн рублей. Для этого он организовал поиск исполнителя задуманного, который также должен был совершить убийство похищенного топ-менеджера и его охранника за вознаграждение в размере 25 млн рублей.

