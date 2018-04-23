Федеральный суд Центрального округа Калифорнии оставил без рассмотрения исковое заявление о нарушении патентных и авторских прав, который был подан компанией Safe'n'Sec и одним из ответчиков по которому выступал российский Сбербанк .



Заявление отклонено по формальным основаниям, в частности, из-за несоблюдения истцом процессуальных норм, в том числе по подаче документов, следует из постановления суда, имеющегося в распоряжении агентства, передает РАПСИ.

Так, исковое заявление было подано в сентябре 2017 года. В конце октября того же года Safe'n'Sec внесла в него изменения, но суть претензий не изменилась: разработчик программного обеспечения настаивал на том, что Сбербанк вместе со своей «дочкой» Sberbank CIB наряду с «СНС Холдинг» и «СНС Софт» якобы незаконно завладели принадлежащей ему интеллектуальной собственностью — «инновационным» продуктом TP Secure — и пользовались ею. В итоге в Safe'n'Sec заявили об упущенной прибыли, исчисляемой миллионами долларов.

В феврале этого года ответчики подали в американский суд три ходатайства об отклонении искового заявления. Safe'n'Sec, вместо того чтобы ответить на них, уведомила суд о намерении вновь внести изменения в иск. Вместе с этим компания направила свои возражения на ходатайства об отклонении иска и привела аргументы, исходя из уточненной позиции. Ответчики, в свою очередь, пояснили, что подобное «маневрирование истца процессуально некорректно».

Согласно судебным материалам, Safe'n'Sec была зарегистрирована в качестве корпорации в штате Калифорния, где у нее имеются научно-исследовательские ресурсы в Силиконовой долине. Основной бизнес — разработка программных решений в сфере информационной безопасности, в частности, для защиты банкоматов, платежных терминалов. TP Secure компания представила в 2009 году. Продукт предназначен для защиты банкоматов и других автоматизированных терминалов, разработан он был «в ответ на серьезные нарушения безопасности, с которыми столкнулись несколько крупных финансовых институтов в России».