Один из подозреваемых в хищении 600 майнинговых устройств в Исландии Синдри Пор Стефанссон, совершивший ранее побег из тюрьмы Согни, сообщил, что на момент побега юридически был свободен.

В письме местной прессе он пояснил, что содержался под стражей без предъявления доказательств его причастности к преступлению два с половиной месяца, а ордер на его арест истек именно 16 апреля. Хотя полиция и могла бы продлить срок ареста еще на 10 суток, это стало бы возможным только по решению суда, назначенного на следующий день, сообщает Anycoin .

«Не было представлено ни одного свидетельства, и мне угрожали еще более длительной изоляцией, когда она и так уже была», - прокомментировал Стефанссон и потребовал, чтобы официальные лица подтвердили, что побег он совершил, будучи юридически свободным человеком.

Напомним, как сообщал на прошлой неделе Банкир.Ру, Синдри Пор Стефанссон, один из подозреваемых в крупнейшем воровстве в истории Исландии, когда за несколько месяцев было похищено 600 используемых для майнинга криптовалют компьютеров, ночью сбежал через окно камеры в тюрьме Согни, куда его перевели на 10 дней, и улетел в Стокгольм.