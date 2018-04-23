20 апреля 2018 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «АК БАРС» БАНК. Члены Совета директоров приняли решение созвать Годовое общее собрание акционеров ПАО «АК БАРС» БАНК 31 мая 2018 года.

На заседании были предварительно утверждены годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах банка по итогам отчетного 2017 года. Совет директоров рассмотрел вопрос о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Банка и порядку их выплаты, а также утвердил рекомендации по распределению прибыли по результатам отчетного 2017 года.

Кроме того, участники заседания утвердили отчетность по ВПОДК, заслушали отчет Контролера ПАО «АК БАРС» БАНК за I квартал 2018 года и отчетность банка по МСФО за 2017 год.

Совет директоров принял к сведению информацию о реализации стратегии банка на 2016-2021 годы и об основных направлениях развития на 2018 год (предварительные итоги за I квартал 2018 года).

Члены совета директоров рассмотрели новые редакции Устава ПАО «АК БАРС» БАНК, Положений «О Совете директоров ПАО «АК БАРС» БАНК» и «О Правлении ПАО «АК БАРС» БАНК», признали утратившим силу «Регламент по раскрытию информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом Группы ПАО «АК БАРС» БАНК».

В завершение заседания Совет директоров утвердил отчет о заключенных ПАО «АК БАРС» БАНК в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и одобрил сделки со связанными с ПАО «АК БАРС» БАНК лицами.