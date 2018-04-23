WikiLeaks Shop - сувенирный магазин международной некоммерческой организации WikiLeaks, сообщил в пятницу, 20 апреля о блокировке своего криптовалютного кошелька на американской платформе Coinbase.

В своем твиттер аккаунте WikiLeaks Shop опубликовали скриншот письма Coinbase, в котором говорится, что организация нарушила Условия предоставления услуг и, следовательно, «больше не может иметь доступ к сервису».

Coinbase не ответила на запрос прокомментировать эту ситуацию, так что какие именно правила нарушил WikiLeaks Shop остается неясным.

WikiLeaks Shop принимает платежи в криптовалютах биткоин, litecoin, bitcoin cash, dash, dogecoin, ethereum, neo, namecoin, vertcoin, monero и zcash. Доходы магазина идут на покрытие расходов организации, публикующей секретную информацию, взятую из анонимных источников или при утечке данной информации. Основателем, главным редактором и директором WikiLeaks является австралийский интернет-журналист и телеведущий Джулиан Ассанж.

В ответ на действия Coinbase организация Ассанджа анонсировала на следующей неделе «глобальную блокаду» калифорнийской платформы, которая является «никудышным членом криптосообщества».