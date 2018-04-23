Сбербанк запустил новую линейку из пяти пакетов услуг по расчетно-кассовому обслуживанию для малого бизнеса, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Пакет услуг «Легкий старт» создан для предпринимателей, которые начинают свое дело, и организаций в стадии зарождения. «Удачный сезон» подходит для ведения сезонного бизнеса, а также организациям с невысокой транзакционной активностью. «Хорошая выручка», благодаря сниженному тарифу на внесение наличных, подойдет тем, кто часто вносит выручку, — например, предприятиям розничной торговли. Пакет услуг «Активные расчеты» создан специально для организаций, которые отправляют много платежей. Данный пакет позволяет перенести неиспользованный лимит платежей на следующий месяц. Пакет «Большие возможности» идеален для организаций с высокой транзакционной активностью, которые проводят максимум операций по счету.

По словам старшего вице-президента, руководителя блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка Анатолия Попова, важно предоставлять клиентам удобные и выгодные услуги, которые максимально соответствуют их ожиданиям.

«Всегда бесплатным является обслуживание пакета услуг «Легкий старт». В большей части российских городов вы можете подключить пакет «Удачный сезон» по цене до 490 рублей, а пакет «Хорошая выручка» будет стоить не более 990 рублей. Пакет «Большие возможности» обойдется дороже, но благодаря ему предприниматели и компании смогут сэкономить на РКО в два раза по сравнению со стандартными тарифами», — отметил Попов.