Сбербанк России подал апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области об отказе в удовлетворении иска о привлечении к субсидиарной ответственности бизнесмена Владимира Кехмана по делу о банкротстве его компании по импорту и продаже бананов «Группа JFC».

«Сбербанк России — апелляционная жалоба на определение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 5 апреля 2018 года», — говорится в сообщении суда. Дата заседания пока не назначена.

Ранее суд отказался привлечь Кехмана к субсидиарной ответственности. Во время заседания представитель Сбербанка сообщал, что анализ показал, что группа JFC задолго до банкротства вела убыточную деятельность, а прибыль выводилась через временно созданные фирмы. При этом избыточная закредитованность не могла стать причиной банкротства. Владимир Кехман как руководитель компании не мог не знать об этой ситуации и как глава компании должен нести ответственность, отмечал заявитель.

При этом представители бизнесмена настаивали, что никаких фирм-однодневок не создавалось, компании, которые Сбербанк связывает с JFC, существовали задолго до банкротства компании.