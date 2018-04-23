Роскомнадзор на своем сайте предупредил операторов персональных данных о фальшивой рассылке от имени ведомства.

«В последнее время участились случаи рассылки неустановленными лицами фальшивых информационных уведомлений в адрес организаций — операторов персональных данных. В уведомлении сообщается о проведении Роскомнадзором внеплановых проверок на предмет выполнения требований федерального закона «О персональных данных» по факту отсутствия организаций в реестре операторов персональных данных и отсутствия комплекта документов по защите персональных данных», — говорится в сообщении.

В Роскомнадзоре обращают внимание, что должностные лица ведомства не имеют отношения к рассылке. «Рассылка производится с почтового сервера с доменным именем, которое не используется Роскомнадзором. Официальные сообщения Роскомнадзора могут быть отправлены исключительно с адресов электронной почты сервера @rkn.gov.ru», — подчеркивается в сообщении.