Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке системы проверки «Вы не робот?» компании Google.

«Специалистами Роскомнадзора проверена информация о том, что в рамках мер по ограничению на территории России к мессенджеру Telеgram якобы оказались под блокировкой ресурсы Googlе, отвечающие за работу системы проверки «Вы не робот?» (Captcha). Установлено, что данная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в понедельник.

В Российском союзе автостраховщиков ранее сообщили о проблемах с прохождением авторизации в системе «Е-Гарант» из-за сбоя в работе сервиса защиты от автоматических запросов Google reCAPTCHA «ввиду блокировки Роскомнадзором IP-адресов компании Google».

В понедельник Роскомнадзор сообщил, что информация о включении в реестр для выгрузки операторам связи с последующей блокировкой страницы Google.ru не соответствует действительности . Также ведомство опровергло сообщения о внесении IP-адресов Gmail и YouTube в реестр запрещенной информации.