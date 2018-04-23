Роскомнадзор объяснил проблемы с доступом к странице Google.ru отсутствием полноценных систем фильтрации у мелких операторов.

«Не соответствует действительности информация о включении в реестр для выгрузки операторам связи с последующей блокировкой страницы Google.ru. Проблемы с доступом к данной странице могут возникать у незначительного количества мелких операторов, до сих пор не имеющих полноценных систем фильтрации», — говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте ведомства.

В ночь на 22 апреля у пользователей в России возникли проблемы с доступом к сайту Google . По их словам, после полуночи они не смогли зайти на главную страницу поисковой системы. Проблемы с работой Google в России показывал и мониторинговый сайт Downdetector.com. По его данным, основные проблемы возникли в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ижевске и Красноярске.

Роскомнадзор сообщал, что внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google из-за того, что компания позволяет Telegram использовать их для обхода блокировок. Ведомство пояснило, что Google не удовлетворил требования Роскомнадзора и в нарушение вердикта суда продолжает позволять компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership использовать свои IP-адреса для работы в России.

При этом в Google сообщили, что компания проверяет сообщения пользователей о сбоях в работе ряда сервисов в РФ.