IP-адреса веб-версий Google play и Google drive не вносились в реестр запрещенной информации. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роскомнадзора в понедельник.

«В связи с публикацией сообщений об ограничении доступа к сетевым ресурсам компании Google информируем, что IP-адреса веб-версий Google play и Google drive в реестр запрещенной информации не вносились и на блокировку операторам связи не направлялись. Мобильные приложения также доступны», — отмечается в пресс-релизе.

Ведомство также подчеркивает, что не имеет отношения к возможным проблемам с доступом к сайту юридического факультета МГУ. «Он расположен в облачном сервисе МГУ, который не используется Telеgram для работы в России», — уточняется в сообщении.

В понедельник Роскомнадзор сообщил, что информация о включении в реестр для выгрузки операторам связи с последующей блокировкой страницы Google.ru не соответствует действительности. Также ведомство опровергло сообщения о внесении IP-адресов Gmail и YouTube в реестр запрещенной информации и о блокировке системы проверки «Вы не робот?» компании Google.