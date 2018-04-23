Роскомнадзор опроверг информацию о внесении IP-адресов Gmail и YouTube в реестр запрещенной информации.

«В связи с публикацией сообщений об ограничении доступа к сетевым ресурсам компании Google информируем, что IP-адреса Gmail и YouTube в реестр запрещенной информации не вносились и на блокировку операторам связи не направлялись», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в понедельник.

Ранее в Роскомнадзоре также сообщили, что информация о включении в реестр для выгрузки операторам связи с последующей блокировкой страницы Google.ru не соответствует действительности. «Проблемы с доступом к данной странице могут возникать у незначительного количества мелких операторов, до сих пор не имеющих полноценных систем фильтрации», — говорится в пресс-релизе ведомства.