Банк «Российский Капитал» — дочерний банк госкорпорации «ДОМ.РФ» (ранее АИЖК) — обнаружил ошибки в уже раскрытой отчетности за 2017 год и решил сменить заверившего ее аудитора. Теперь банк сформирует новую отчетность, в которой будет отражена необходимость досоздания резервов на 8—10 млрд рублей, пишет «Коммерсант».

«Роскап» меняет ФБК на компанию из «большой четверки» «Эрнст энд Янг». Причиной смены аудитора названо наличие у ФБК конфликта интересов. «Аудитор ФБК на дату заключения договора не уведомил «Российский Капитал» о том, что его работник (руководитель практики управления рисками) входит в состав ревизионной комиссии «ДОМ.РФ», и не принял необходимые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, — отмечается в сообщении. — В связи с этим акционер банка принял решение прекратить полномочия ФБК и утвердить «Эрнст энд Янг» аудитором для проведения проверки бухгалтерской отчетности и консолидированной финансовой отчетности за 2017 год».

Однако эксперты сомневаются, что именно конфликт интересов стал истинной причиной смены аудитора. «Информация об участии сотрудника ФБК в ревизионной комиссии «ДОМ.РФ» является публичной, банк «Российский Капитал» не мог о ней не знать, — рассуждает директор по контролю качества аудиторской деятельности СРО ААС Надежда Кобозева. — Подобный конфликт не является неустранимым». По ее мнению, в данном случае конфликт интересов — это лишь формальный повод.



Как правило, истинной причиной смены аудитора во время раскрытия годовой отчетности является несогласие заказчика с выводами проверяющих, указывают эксперты. В случае «Роскапа» и ФБК такое вполне возможно. Так, 30 марта банк сообщил о раскрытии отчетности за 2017 год по российским стандартам, заверенной ФБК. По данным издания, 16 апреля должно было быть согласовано аудиторское заключение по отчетности по МСФО.

Однако вместо этого банк раскрыл информацию о выявленной в уже обнародованной отчетности ошибке. «РосКап» указал на выявление признаков обесценения, не учтенных при оценке кредитного риска и создании резерва на возможные потери по ссудам, а также на ошибки при отражении резервов. О какой сумме идет речь, банк не раскрыл. «У «Российского Капитала» по итогам 2017 года есть спорные резервы на сумму порядка 8—10 млрд рублей — это порядка 5% от общего размера резервов», — отметил собеседник издания, близкий к банку.

Теперь банк должен аннулировать уже опубликованную отчетность и обнародовать новую, также заверенную аудитором. Отчетность будет отозвана и раскрыта вновь после проведения аудита компанией «Эрнст энд Янг», подтвердили в «ДОМ.РФ».

По мнению экспертов, новая отчетность может дать дополнительные основания для получения банком дополнительной финансовой помощи. Ранее «Российский Капитал» принял решение запросить от «ДОМ.РФ» безвозмездную помощь в размере 22,85 млрд рублей, оно было принято на совете директоров «РосКапа».