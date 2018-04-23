Промсельхозбанк намерен подать заявление в Арбитражный суд Москвы о банкротстве ПАО «ДВМП» (Дальневосточное морское пароходство, головная компания транспортной группы FESCO), следует из сообщения на сайте единого федерального реестра сведений о деятельности юридических лиц.

«Промышленный сельскохозяйственный банк (общество с ограниченной ответственностью) на основании п. 2.1 ст. 7 федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» сообщает о своем намерении обратиться в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании ПАО «ДВМП» несостоятельным (банкротом) в связи с наличием у него признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», — отмечается в документе.

По данным СПАРК, в состав совета директоров ДВМП входит совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, он также контролирует 32,5% в FESCO.

В начале апреля Тверской суд Москвы заключил под стражу на два месяца миллиардера Зиявудина Магомедова, совладельца группы компаний «Сумма», подозреваемого в хищении 2,5 млрд рублей. Вместе с ним по уголовному делу о мошенничестве и преступном сообществе арестованы его брат Магомед Магомедов и экс-глава компании «Интэкс», входящей в «Сумму», Артур Максидов.