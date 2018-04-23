Генеральный директор компании Monex, купившей взломанную в январе Coincheck Group Оки Мацумото считает, что криптовалютные биржи должны регулироваться по банковским правилам.

По его словам, японские биржи выполняют как соответствующие, так и кастодиальные услуги — в этом они похожи на банки. Для некоторых из финансовой индустрии кажется разумным, что правила станут более строгими.

Как напоминает Anycoin , агентство по финансовым услуга Японии (FSA) последовательно ужесточает требования к криптовалютных биржам, работающим в стране. Стандарты, установленные регулятором в области кибербезопасности и защиты интересов инвесторов, оказались не всем по силам.

По опубликованным FSA данным в Японии насчитывается не менее 3,5 криптовалютных трейдеров.